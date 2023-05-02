"تعليم الوادي الجديد" تستعد لتنفيذ تدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة

صرح المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بأنه يجري الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن مبادرة "طور وغير"، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومتابعة الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تنمية وصقل مهارات وقدرات طلاب المدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأوفيس وتنمية المهارات الشخصية لديهم بالإضافة لتأهيلهم لسوق العمل وتعلم البرمجة والأمن السيبراني.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المستهدفين للتدريب طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي ووفقا للتعاون المشترك مع إدارة (التطوير التكنولوجى بالمديرية)، مؤكدا أن التدريب يجري تنفيذه "أونلاين" لجميع طلاب الإدارات الخمس من خلال المدربين التابعين للمبادرة بعد اجتيازهم التدريب والاختبار. على أن يبدأ التدريب خلال فترة إجازة آخر العام أونلاين من أول يونيو حتى نهاية سبتمبر 2023.

التسجيل إلكتروني من خلال الرابط التالي https://forms.office.com/r/135V5QixRi.