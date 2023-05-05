مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت مسيرة أسبوعية، في قرية بيت دجن، شرق نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم قدمت العلاج الميداني للمصابين، مشيرا كذلك إلى اندلاع مواجهات في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا، جنوب المحافظة.

كان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أمس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في محافظة نابلس، بشمال الضفة.. وفي غضون ساعات قليلة من الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص على فتاة فلسطينية عند حاجز "حوارة" في جنوب المحافظة ما أدى إلى استشهادها.

