الإعلان عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين في تعليم اللغات .. معرض لإعادة التدوير | أسبوع جامعة القاهرة

منح 20% تخفيضا لدورات شهرى مايو ويونيو لتشجيع الراغبين في تحسين مستواهم فى اللغات الأجنبية

الخشت:

نشر ثقافة التدوير وتنمية روح المشاركة لدى الطلاب وصولا لبيئة جامعية أفضل وأكثر استدامة

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

يشار إلى أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للإلتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.



نظم مركز الدعم الإثرائي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضًا لطلاب الجامعة تحت عنوان "معًا لإعادة التدوير"، وذلك لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم المعاد تدويرها من منتجات البيئة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على نشر ثقافة إعادة التدوير بين طلابها وتنمية روح المشاركة لديهم للحفاظ على نظافة البيئة بهدف الوصول إلى بيئة جامعية أفضل وأكثر استدامة، مؤكدًا أن عملية التدوير ليست رفاهية بل هي ضرورة ملحة ومطلبًا عالميًا يعمل على تحويل المخلفات إلى منتجات وأعمال فنية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى وجود تكامل بين كليات الجامعة من خلال البحث العلمي تنشأ عنه مشروعات صغيرة في مجال التدوير تعود بالنفع على الوطن من خلال الشراكات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة المُثلى، والحد من إهدارها وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها، بالإضافة إلى استغلال الطاقات الشبابية وتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر لطلابها العديد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالاستدامة مما يساعد على تعزيز القيم البيئية لديهم، ويُزيد من التزامهم تجاه البيئة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الراغبين بالمشاركة في المعرض بالتسجيل داخل إدارة رعاية الشباب بالكليات أو التوجه لمركز الدعم الإثرائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية بالجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع شهادات تقدير على الطلاب المشاركين في المعرض.