لن تعوض الخسائر الأسبوعية.. قفزة في أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

قفزت أسعار النفط، لكنها لا تزال في طريقها لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد تراجعات حادة بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع خام برنت 2.61 دولار أو 3.6% إلى 75.11 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.70 دولار أو 3.9% إلى 71.26 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية دفعت العقد للهبوط لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021.



ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع منخفضا حوالي 5.5%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع نسبته 7%.



وقال جون رونج يب، محلل السوق في آي.جي بسنغافورة "لقد كانت ضربة مزدوجة لأسعار النفط"، مشيرا إلى أن "تجدد الأزمات المصرفية الأميركية أثار مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث عن ركود، في حين أدى الانكماش المفاجئ في أنشطة الصناعات التحويلية بالصين إلى انحسار التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط".



وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.



ومع ذلك، قال كلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا بسنغافورة إن الأسعار تلقت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع أوبك+ المقبل في يونيو