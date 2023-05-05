حصاد القوى العاملة في 7 أيام.. توجيه 10 قرارات رئاسية للوزارة لتنفيذها

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، بدأ الأسبوع باحتفالية لعيد العمال نظمتها "الوزارة"، وتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد خلال كلمته على وعي الشعب المصري بكافة التحديات، وحث على المزيد من التماسك، وأن يكون كما هو على رجل واحد، كما أصدر الرئيس 10 قرارات وتوجيهات لوزارة القوى العاملة لتنفيذها، وجميعها قرارات تُعزز من علاقات العمل، ومن الحماية والرعاية للعمال في الداخل والخارج.

واستعرض وزير القوى العاملة، في كلمته دور الوزارة في خدمة قضايا العمل، مؤكداً أن تشريف الرئيس السيسي هذه الإحتفالية التي أُقيمت في شركة الشرقية للسكر،خير دليل على ثوابت الدولة المصرية تجاه عمالها،بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج ،والثروة البشرية للتنمية،وبناة الحضارة و"الجمهورية الجديدة ..كما شهدت الإحتفالية كلمة لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران ..وكذلك تكريم المتميزين من العمال ،وعرض فيديو تسجيلي بعنوان "سواعد مصرية" ،كما شهد الحفل إفتتاح عدد من المصانع في إطار "مبادرة إبدأ" ،وجولة في "الشرقية للسكر".

"الوزارة" أيضاً أصدرت خلال هذا الأسبوع بياناً بشأن العمالة غير المنتظمة لتنبيه المواطنين بعدم الإنسياق وراء الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية التي تحاول النصب عليها بإسم خدمات للعمالة غير منتظمة، وبيان عبارة عن كتاب دوري يُلزم الشركات والهيئات المختلفة في كافة المحافظات بضرورة إستيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود، من جانب "المقاولين" بهدف التوسع في قاعدة البيانات.

*"العمل الدولية":

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن منظمة العمل الدولية تتمتع في مصر بشراكة وثيقة للغاية مع وزارة القوى العاملة، والنقابات العمالية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمة مسجلة خلال احتفالية عيد العمال: "نحن فخورون بمنظمة العمل الدولية جدا بالشراكة مع الحكومة والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين الذين يدعمون جميع الجهود لإيجاد تشريعات جديدة".

*إستراتيجية التشغيل :

قال بيان لوزارة القوى العاملة أن ديوان عام "الوزارة" شهد إجتماعاً للجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إطلاقها..وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات حرصه على سرعة إنجاز "الإستراتيجية"- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي- وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، موضحاً أن كافة إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الإجتماعيين" لإنجاز "الإستراتيجية"،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة..ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة عقد خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع "شركاء الإستراتيجية" من الوزارات والمؤسسات المختصة ،وكذلك مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق "الإستراتيجية" .

*تحذير وتنبيه :

..وأكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها على أنها لا تُرسل رسائل على الهاتف لمواطنين بشأن الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة ،وأن لديها أدوات إتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها ،مُجددة تحذيرها وتنبيها على المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية،والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة..

*الكِتاب الدوري:

وأرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات ،الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات و المديريات المالية بالادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية ، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،بإتخاذ ما يلزم نحو الزام كافة الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود،وهو الخطاب الذي يُعزز خطة الدولة في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والمزيد من الحماية والرعاية لها ،في إطار الإستعدادات لإنشاء صندوق موحد للعمالة غير المنتظمة يسمح بدخول المزيد من الفئات تحت تلك المظلة.

*وحدة تدريب الأسمرات :

أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة الي حي الاسمرات بمحافظة القاهرة ،لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة ...وبحسب بيان صحفي عن الوزارة قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة الي المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك،واضاف أن ارسال وحدة التدريب هذه إلى حي الاسمرات ،يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل ،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة..

*إتفاقية اليونان :

..وشهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة إجتماعاً للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان ،بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف ،وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة،وبحسب بيان صحفي قالت "الوزارة" أنه جرى التوقيع على محضر إجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان،والإتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين،على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات وإستقبال المرشحين وإتمام عملية الإختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين،ومتابعة إستلام أعمالهم..

*عمالنا في الخارج :

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 7 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 123 ألفاً و 737 ريال سعودى بما يعادل مليون وتسعة آلاف و 455 جنيهاً ، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة ، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات ، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة ..كما تلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج ١٤٤٣ بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانونى لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع ٣٠٠٠ آلاف ريال لكل عامل بإجمالى مبلغ ٩٠٠٠ ريال سعودى ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها .

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