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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وفاته.. مسيرة هاني مصطفي نجم الأهلي والإسماعيلي السابق

صدى البلد

أعلن شريف هانى مصطفى وفاة والده هانى مصطفى نجم الأهلى الأسبق عن عمر يناهز 76 عاما.

وكتب شريف هاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته، أبى فى ذمة الله نسألكم الدعاء".

من هو هاني مصطفي نجم الأهلي 

 

ولد هانى مصطفى فى 27 أكتوبر 1947 بشبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية،قبل ان ينضم للنادي الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين بالأهلى حيث لعب فى مركز الجناح الأيمن.

وتم تصعيد هاني مصطفي للفريق الأول بالنادي الاهلي وهو فى سن الثامنة عشرة، ليقوم مدربه فى هذا الوقت فؤاد صدقى بتغيير مركزه من الجناح الأيمن إلى قلب الدفاع بسب قدراته البدنية القوية وتوقعه لحركات المهاجمين.

بعد حرب 1967 طلب النادى الإسماعيلى على سبيل الإعارة، خلال البطولة الأفريقية للأندية ، وتوج الدراويش باللقب عام 1969 بمشاركة هاني مصطفي.

حصل هانى مصطفى على لقب أفضل لاعب فى مصر 1971، وحل رابعاً فى اختيارات أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974، وفي عام 1972 تم تشكيل منتخب لقارة أفريقيا ليشارك في بطولة "كأس الاستقلال" التي نظمتها البرازيل احتفالاً بمرور 150 عاماً على استقلالها، وتم اختيار لاعبين من مصر للمشاركة في هذا المنتخب هما حسن شحاتة وهاني مصطفى.

انضم هانى مصطفى لمنتخب مصر عام 1968 وظل لاعباً دولياً أساسياً لمدة تسع سنوات حتى أعلن اعتزاله في أغسطس 1976، وبعد الاعتزال اتجه هاني مصطفى لمجال التدريب حيث حصل على دراسات في ألمانيا، وقاد بتدريب منتخب مصر للشباب ليقوده للتأهل لنهائيات كأس العالم بأستراليا 1981 وبلغ الدور ربع النهائي مع الفريق الذي قدم عروضاً مميزة وقتها، كما عمل مدرباً عاماً لمنتخب مصر مع الكابتن فؤاد صدقي في عام 1988،  وتولى أيضاً منصب مدير الكرة في الأهلي في الثمانينيات.

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