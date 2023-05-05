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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية: لن ندخر جهدًا لتظهر الشواطئ بالشكل اللائق

شاطئ السرايا
شاطئ السرايا

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

وأضاف أن مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشارك من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط).

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وأشار إلى اختيار 3  فائزين من المشاركين فى المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وجه الدكتور محمد عبد الرازق وشيرين مصطفى رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لشواطئ الإسكندرية لاستقبال أية فعاليات ترفيهية أو رياضية، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية؛ لافتا إلى أهمية الحرص علي نظافة الشاطئ، وتجهيز دورات المياه وغرف خلع الملابس و توفير كافة احتياجات المشاركين في المهرجان.

الاسكندرية التربية النوعية اللواء محمد الشريف تنشيط السياح جامعة الإسكندرية شواطئ الإسكندرية

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