الري: مشروعات كثيرة وتعاون مثمر بين مصر ودول حوض النيل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك مشروعات كثيرة وتعاون مثمر بين مصر ودول حوض النيل والدول الإفريقية.

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم: “سعداء جدا بتقديم كافة الدعم المطلوب للدول الإفريقية، ومساعدتهم من أجل مراعاة البعد المجتمعي وخدمة المواطنين في هذه الدول من بينها إنشاء آبار جوفية وتوصيل المياه للقرى المختلفة”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: “ أنشأنا أيضا سدود لحفظ الأمطار، بالإضافة إلى تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش في العديد من الدول الإفريقية من بينها أوغندا وجنوب السودان لتسهيل صيد الأسماك والنقل النهري”.