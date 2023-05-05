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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: هناك ضمانات لإنجاح الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت شاهدة على دعم المؤسستين الدستوريتين سواء البرلمان أو الحكومة للحوار الوطني.

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وأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان هناك حضور مكثف من الحكومة قبل الحكومة، كان ممثلا في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، فضلا عن حضور كل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.

 

وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: "هناك ضمانات لإنجاح الحوار الوطني، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعي للحوار لتحديد أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة".

 

وأكمل النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: "مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية أعلنت أكثر مرة دعمها لمخرجات الحوار الوطني، خاصة أنها تأتي من التوافق".

 



 

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