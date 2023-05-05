كاتب صحفي: الحوار الوطني منصة للتباحث ونجح في وأد الشائعات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني كانت هناك كواليس كثيرة على مدار هذا العام داخل مجلس أمناء هذا الحوار، وبعض هذه الكواليس معلن عنها والبعض غير معلن.

وأكد "الكشكي" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في تخطي الشائعات التي صاحبت الإعداد لجلساته واستطاع إحباط تلك المحاولات وانطلقت جلساته الافتتاحية برعاية الرئيس السيسي.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصفوف الأولى التي جلست في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني تؤكد أن الدولة المصرية في عمل جاد، حيث تحتوي هذه الصفوف على أقصى اليمين وأقصى اليسار جميعهم يتبادلون الآراء لإعلاء كلمة الوطن.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار منصة تجمع قيادات الفكر والسياسة لدعم الدولة في اتخاذ القرارات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق الحوار الوطني تأكيد على استقرار الدولة، وهو ما ظهر جليًا خلال الجلسة الافتتاحية ومساحة التباحث التي حرص عليها المشاركون في المبادرة.