قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: سأقف سدا منيعا ضد التعرض لمؤسسة الجيش

الرئيس اللبناني : الجيش مؤسسة وطنية لخدمة مصلحة البلاد وسأقف سدا منيعا ضد التعرض
الرئيس اللبناني : الجيش مؤسسة وطنية لخدمة مصلحة البلاد وسأقف سدا منيعا ضد التعرض
أ ش أ

 أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين ، وليس مصلحة أحد لا الأحزاب ولا الطوائف بل مصلحة الوطن ، وما تعرض له الجيش وقائده من حملات غير مبررة لن تترك أي أثر في أداء قيادة الجيش.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عون اليوم الثلاثاء ، إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش، حيث اجتمع مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسي وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومديري المخابرات والتوجيه وأعضاء المجلس العسكري، لبحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية الراهنة بالإضافة إلى أوضاع العسكريين المنتشرين في الجنوب، كما اطلع على الظروف العائلية للعسكريين لاسيما الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ونزحوا إلى مناطق مختلفة.

وقال عون ، إن الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحظى بثقة اللبنانيين، منوّهاً بالتضحيات التي يقدمها العسكريون في مختلف الظروف.

وأكد الرئيس عون، أن زيارته اليوم تأتي للتعبير عن التضامن الكامل مع الجيش وقيادته ورفضه الحملات التي تستهدفهما أو تشكك بوطنيتهما، فالجيش ليس طرفا في التجاذبات السياسية، محذرا من أن يتحول مادة للسجالات الداخلية ذلك أن قوة الدولة تبدأ بقوة مؤسساتها وعلى رأسها الجيش.

وأشار إلى أن الاتهامات التي يتعرض لها الجيش اليوم هي من أناس غير مسئولين ولا يملكون أي حسّ وطنيّ، ولا يمكن لأحد أن يحب لبنان وسيادته ومصلحته وأن يتهجم على الجيش .

وتابع: "ادعو كل من يستسهل اتهام الجيش إلى أن يجول في الجنوب والعاصمة والجبل والمناطق اللبنانية ليرى الأوضاع التي يعيش فيها الضباط والجنود والتي يتحملونها من أجل وطنهم وأهلهم، فملابس الجيش هي بحد ذاتها رمز للشرف والوطنية، لذلك زيارتي اليوم هي للقول للمتّهِمين إن اتهاماتكم لا فائدة منها ولا قيمة لها، لأن العسكريين متجذرون بالوطنية، ومهما عملتم هناك سد منيع لحماية هذه المؤسسة".

ولفت إلى الاهتمام بالجيش وعناصره لأننا نريد الحفاظ على البلد، والشعب هو الذي سيقف بالمرصاد لمن يتهمكم وسيحاسبهم، وعليكم أن تبقوا على تماسككم، وعلى وحدتكم، لكي نتخطى هذه المرحلة، لأنه إذا تعرض الجيش للاهتزاز، فإن الوطن بأسره سيتعرض للخطر، وأنا سأقف سداً منيعاً عند التعرض لهذه المؤسسة العسكرية ومن هو على رأسها، ومن يحلم بتغيير قائد الجيش إنما يستهدف المؤسسة العسكرية وليس شخص القائد وهذا أمر ممنوع وعليكم أن تتمسكوا بتضامنكم ووحدتكم وعملكم بقلب واحد ويد واحدة.

وقال: "أنا على متابعة دائمة لكل ما يحدث معكم، من خلال اتصالاتي بوزير الدفاع وقائد الجيش ومن واجبي كرئيس للجمهورية الوقوف إلى جانبكم والدفاع عنكم لأنكم تدافعون عن الحق، ولا يمكن لهذه المؤسسة التي قضيت فيها معظم فترة حياتي أن تخدم مصالح البعض وأهدافهم أو مصلحة أحزاب وطوائف بل مصلحة لبنان لأنها فوق الأحزاب والطوائف وانتم فقط من يقرر ويقدّر كيفية تحرك الجيش".

ولفت الرئيس عون ، إلى أن الجيش يعمل وفق الدستور والقوانين وقرارات السلطة السياسية ، وبالتالي فإن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يتم وفق الآليات الدستورية والإمكانات المتاحة، رافضا تحميل الجيش مسؤوليات تتجاوز قدراته.

وطمأن الرئيس عون، العسكريين بأن القيادة السياسية تقف إلى جانبهم لأداء دورهم وواجبهم بحكمة ومسؤولية والشعب اللبناني يثق بجيشه ويعول عليه لأنه الضامن لوحدة لبنان واستقراره وعلى الجميع حمايته، لأنه حماية للبنان.

من جهته، وجه وزير الدفاع اللبناني الشكر للرئيس عون على زيارته، مؤكداً على وحدة الجيش وعلى تضامن العسكريين في هذه الظروف الصعبة والعمل يدا واحدة في سبيل لبنان.

وشدد قائد الجيش ، على أن الجيش لن يعمل إلا لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين وسيكون سداً منيعاً في وجه أي فتنة داخلية يمكن أن تحدث، وقال: نحن على قناعة بأن ثوابت مدرسة الجيش واضحة ولن نحيد عنها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين قيادة الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري الأبطال أمام نيوكاسل

إيفان توني

تقرير الحكم ينقذ إيفان توني من الإيقاف بعد احتفاله المثير في ديربي جدة

الاهلي

لماذا فشل توروب في إثبات جدارته؟..إسلام صادق يثير الجدل حول تراجع الأهلي

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد