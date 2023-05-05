جمال الكشكي: الحوار الوطني خطوة مهمة للعبور إلى مستقبل أفضل.. فيديو

‏قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مبادرة الحوار الوطني، إن إطلاق الحوار الوطني تأكيد على استقرار الدولة، وهو ما ظهر جليا خلال الجلسة الافتتاحية ومساحة التباحث التي حرص عليها المشاركون في المبادرة.

وأضاف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك تباينا في كثير من الموضوعات والملفات، وكل طرف يريد تحقيق ما يريد أن يحققه، ولكن الفاصل هنا هو الواقع".

وتابع: "الحوار الوطني بات رقما مهما لدى يقين كل الأطراف السياسية في مجلس الأمناء، وخطوة مهمة في سبيل العبور إلى مستقبل أفضل"، موضحا: " الحوار منصة تجمع قيادات الفكر والسياسة لدعم الدولة في اتخاذ القرارات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "مجلس أمناء الحوار الوطني يضم مختلف الأطياف السياسية".