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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال الكشكي: مبادرة الحوار الوطني حققت بشكل كبير جدا المستهدف منها سياسيا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

‏قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مبادرة الحوار الوطني حققت بشكل كبير جدا المستهدف منها سياسيا في المقام الأول و بني جسور من تبادل الرؤى بين كل القوى السياسية.

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وتابع جمال الكشكي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن عندما تنظر اليوم إلى الحضور في الصفوف الأولى ستجد الشخصيات السياسية من أقصى اليمين بجوار شخصيات سياسية من أخرى من اقصى اليسار إذن هذه الصورة لم تكن لتتحقق دون هذه المبادرة مبادرة الحوار الوطني الذي دعى إليها الرئيس السيسي وأيضا في ما تابعناه في كلمة الرئيس السيسي و الدعم الكامل للانفتاح والحرية ودعم الحوار الوطني وفتح الآفاق أمام كل القوى السياسية للمشاركة في صناعة قرار نحو جمهورية جديدة.

 

كلمات بدون خطوط حمراء 

 

ونوه جمال الكشكي أن كل هذه الرسائل تدفعنا إلى مزيد من التفاؤل و رغبة حقيقية في البناء نحن أمام تاريخ 3 مايو سيتم البناء عليه وتابعنا كلمات الدكتور حسام بدراوي كلمات بدون خطوط حمراء و تابعنا كلمة عمرو موسى هذه الكلمات وما حملته من مضمون يؤكد أننا أمام مسار مختلف وانه فقط يحتاج الى قدر من المسؤولية حتى تكتمل الصورة المستهدفة.

الحوار الوطني جمال الكشكي القوى السياسية الحرية جمهورية جديدة

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