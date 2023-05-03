اصبروا علينا.. ضياء رشوان للمصريين: ستشعرون بإيجابية الحوار الوطني خطوة بخطوة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي فاجأنا قبل مرور 24 ساعة، بالموافقة على مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات، وعبر عن هذا على صفحته، وأحاله للجهات المختصة؛ لكي ينفذ إذن ضمانتنا في أيدينا ويبقى فقط إدارة حوارنا بما يليق به الشعب المصري.

وخاطب “رشوان”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الشعب المصري، موجها ثلاثة كلمات فقط "يا أيها المصريون، يا أهلنا في البيوت، عايز منكم ثلاث حاجات مش أكتر، أرجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية".

الحوار الوطني يستحق كل الصبر

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، "شاركونا عن طريق إرسال أفكاركم لكل من يمثلكم أو أرسلوا لنا بشكل مباشر، وراقبونا وعبروا عن كل شيء لم نوفق فيه، وأرجوكم اصبروا قليلا، وفي كل خطوة سنحقق فيها تقدمًا سيرفع للرئيس السيسي، وسيتخذ كل ما يلزم، وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوه بإيجابية هذا الحوار، وكل ما نرجو منكم أن تصبروا علينا قليلا، الحوار جديد يستحق منا كل الصبر".