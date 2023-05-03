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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي: مصر تمتلك ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

‏قال الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، أقدم لكم تحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى لصالح وطننا العزيز.

الرئيس السيسي : أؤكد دعمي المستمر للحوار الوطني وتهيئة كل السبل لإنجاحه في إطار من الديمقراطية

وتابع الرئيس السيسي اجتمعنا لرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. 

وأضاف السيدات والسادة إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من اليقين الراسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا اقتصاديا ومجتمعيا.

 

مصر تمتلك كفاءات العقول

 

وأكد الرئيس السيسي أن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل مما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وأعمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء.

الرئيس السيسي الحوار الوطني جمهوريتنا الجديدة خارطة الطريق إفطار الأسرة المصرية

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