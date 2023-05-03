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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأمانة الفنية: العفو الرئاسي لها دور كبير في تقدم الحوار الوطني

محمد فوزي
محمد فوزي

قال المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أنه ‏سيكون لديهم ثلاثة أيام لعقد جلسات الحوار الوطني.

وأضاف نقلا عن إكسترا نيوز، أن الأحد المقبل لمناقشة المحور السياسي الثلاثاء لمناقشة المحور الاقتصادي والخميس لمناقشة المحور المجتمعي، موضحا ان أهم المحطات للحوار الوطني خلال المرحلة الماضية كان التفاعل مع لجنة العفو الرئاسي وتفعيل عملها وأنها  بذلت جهود كبيرة و نتائج عملها أفرزت ما يمكن تسميته بأجواء إيجابية أسهمت في تقدم الحوار الوطني.

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وتابع محمد فوزي أن أيضا مشاركة مجلس أمناء الحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي وقدم الأستاذ ضياء رشوان أسئلة تعبر عن شواغل أعضاء مجلس الأمناء عرضت في المؤتمر الاقتصادي و تفضلت الحكومة مشكورة بالإجابة عليها وارسلت هذه الإجابات إلى مجلس الأمناء و أعلن المنسق العام أنها ستكون محلا للمناقشة في الحوار أيضا.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني

 

ونوه محمد فوزي بأن مجلس الأمناء شارك بفاعلية في الحدث الهام الذي نظمته مصر cop 27، متابعا أن مجلس الأمناء لاحظ أن الأشراف القضائي في مدته الدستورية اوشك على الانتهاء في 17 يناير 2024 فنبه إلى قرب انتهاء هذه المدة ولأن الشعب المصري يثق في الانتخابات الذي يشرف عليها القضاة فكان لزاما على مجلس الأمناء أن ينبه على هذه المسألة وكلنا تفاجئنا بأن الرئيس السيسي في اقل من 24 ساعة قام برد فعل جميل ووجه الحكومة بدراسة هذا المقترح وكيفية وضعه في موضع التنفيذ.

محمد فوزي الأمانة الفنية للحوار الوطني للحوار الوطني الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني

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