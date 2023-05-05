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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تعلن عن موعد امتحان مقرر الأدوية لطلاب اللائحة القديمة

امتحانات
امتحانات

أعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات القصيره لمقرر الأدوية جميع الشعب قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة فاطمة عابد: سوف يتم عقد امتحان مقرر الأدوية لطلاب اللائحة القديمة 2015-2016 - لائحة التخصصى 7 مايو من الساعة 9:30 إلى 10 مساء على المنصة الألكترونية . 

جامعة القاهرة 

 أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

الدكتورة فاطمة عابد كلية التمريض جامعة القاهرة جامعة القاهرة مقرر الأدوية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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