رئيس وزراء بريطانيا يستقبل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي قبيل تتويج الملك تشارلز الثالث

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز.

ورحب سوناك، وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، باتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وأستراليا لما ستوفره لفرص للشباب من البلدين خلال خطة التنقل الجديدة، والتي من شأنها تمديد أطوال التأشيرات ورفع الحواجز العمرية.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالمراجعة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة في أستراليا واتفق القادة على أهمية عمل الديمقراطيات معًا لتنويع سلاسل التوريد وتحسين المرونة الاقتصادية.

وفي سياق اخر، التقى سوناك نظيره النيوزيلندي كريس هيبكينز بمقر الحكومة البريطانية على هامش احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث غدا.

ورحب القادة بالإعلان عن دخول نيوزيلندا واتفاقية التجارة الحرة البريطانية حيز التنفيذ هذا الشهر ، واتفقوا على أنها ستطلق إمكانات تجارية ضخمة لكلا البلدين.

وناقش القادة الالتزام المشترك بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا لدعم الاستقرار في المنطقة وكيف يمكن لكلا البلدين العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحسين المرونة الاقتصادية.