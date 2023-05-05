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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في “مسابقة 30 ألف معلم" .. الثلاثاء

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً الان ، أعلنت خلاله عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، توضح الوزارة أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين  الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التدريب من خلال المدربين  المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، من خلال عقد اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة البرنامج التدريبي، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.

تفاصيل تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وتتضمن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن البرنامج التدريبي والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى قد وجه بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى يوم الإثنين الموافق 13 مارس ٢٠٢٣ للمعلمين الناجحين في المسابقة والذي استهدف إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة.

مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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