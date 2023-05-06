عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالمغافلة.. حبس لص الهواتف بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة .

حبس شخص سرقة هاتف محمول القاهرة سرقة متعلقات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

موضوعات متعلقة

قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. أسباب حبس أنوش: صورت مقاطع بإيحاءات وتلميحات

بوزن كيلو جرام.. حبس شخص لإتجاره في مخدر الآيس بالقاهرة

13 كيلو.. تفاصيل سقوط إمبراطور المخدرات بعين شمس

تقاسموا الأرباح معها..المحكمة في حيثيات حبس أنوش: شريكاها وفرا لها المسكن والحسابات

استدرجه للسطح.. تفاصيل مثيرة وراء التخلص من صبي مدينة نصر

حبس شخص لاتجاره في العملة بالقاهرة

كوكتيل إجرام.. حبس شخصين سرقا سيارة وبحوزتهما مخدرات بعين شمس

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن بالقاهرة

ترشيحاتنا

تامر عاشور يتألق وسط حضور الآلاف في حفل جدة .. فيديو

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

مواسم الخير في الإسلام .. ما هي وكيفية استغلالها؟

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

نشرة المرأة والصحة : التحدث في الهاتف يهدد حياتك.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش.. نجوى كرم بـ فستان من الطحالب على غلاف ألبوم كاريزما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. مشردة أمريكية تتحول إلى مليونيرة بهذه الطريقة

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

شاهد.. اعتقال وزير هندي بسبب خناقة مع مواطن على الطريق

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ