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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظفة الحكومة المزيفة: كنت بستدرج كبار السن بدعوي صرف معاش لسرقتهم

المتهمة
المتهمة

أدلت السيدة المتهمة بانتحال صفة موظفة حكومية باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معها ، وقررت أنها كانت تستدرج ضحاياها من السيدات كبار السن بدعوي صرف معاش لهم .

واضافت أنها كانت تستغل تواجدها داخل شقق ضحاياها وتقوم بمغافلتهن وتسرق متعلقاتهن ومجوهراتهن الي ان تم اكتشاف تلك الوقائع بعد بلاغ ضد المتهمة التي تم القبض عليها واعترفت بإرتكابها العديد من وقائع السرقة بذات الأسلوب .

وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط سيدة لقيامهما بسرقة السيدات كبار السن بأسلوبى إنتحال الصفة والمغافلة .

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق ، بعد ان تبلغ لقسم شرطة عين شمس من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من إحدى السيدات غير معلومة لديها ، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والإستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها ، ولاذت بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات " لها معلومات جنائية" مقيمة بالجيزة تم إستهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة القسم .

المتهمة 

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوبى إنتحال الصفة والمغافلة ، وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مشغولات ذهبية مقيم بالجيزة تم إستهدافه وضبطه وعثر بحوزته على كافة المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة .

وإعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة واقر ان المتهمة تزاول نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن من خلال إستهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والإستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم من متحصلات عدد (8) وقائع سرقة آخرى ، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية .

كما أعترف المتهم بتصرفه فى عدد من المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيدات صرف معاش سرقة رجال مباحث القاهرة قسم شرطة عين شمس مباحث القاهرة مجوهرات

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