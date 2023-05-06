بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

ظهرت النجمة انغام على المسرح في الرياض في حفل "روائع الموجي" التكريمي ، وقد اطلت بفساتين رائعة وجذابة للغاية.

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي

وظهرت النجمة انغام في كل اغنية قامت بتقديمها بفستان مختلف، وفي الأغنية الاولي ظهرت بفستان أخضر شيفون، بتصميم درابيه ومكشوف بتسمم الاوف شولدرز من منطقة الصدر والبطن، وتناسب لون الفستان مع بشرتها.

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي

وقامت انغام بترك خصلات شعرها مع اختيار مكياج ناعم وبسيطة للغاية ابرزت من رقة وجنال إطلالتها، مع تنسيق مجوهرات بها أحجار خضراء مما اعطتها إطلالة انيقة.

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي

وخلال الاغنية الثانية اختارت انغام إرتداء فستان باللون الأصفر الليموني مطرزا بالكامل من تصميم زهير مراد لمجموعة Resort 2023.

فساتين النجمة انغام في حفل روائع الموجي