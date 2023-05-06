شاهد.. اعتقال وزير هندي بسبب خناقة مع مواطن على الطريق

في واقعة لا نراها يوميًا، حرر مواطن بلاغًا ضد وزير حكومة أوتارانتشال «بريم تشاند أجاروال» بعد دخول الوزير الهندي في خناقة شوارع مع الرجل على طريق مزدحم في ريشيكيش، وقد انتشر مقطع فيديو للمشاجرة على نطاق واسع عبر الإنترنت.

تم تسجيل بلاغ في مركز شرطة ريشيكيش بموجب المواد 147 (لأعمال الشغب)، و 323 (التسبب في الأذى طواعية)، و 504 (الإهانة المتعمدة بقصد إثارة خرق السلام) من قانون العقوبات الهندي (IPC).

قدم وريندرا سينغ نيجي الشخص الذي تعرض للاعتداء من قبل الوزير وحراسه الشكوى في مركز الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة المتداولة.

قال DS Kunwar كبير مفتشي الشرطة في دهرادون: "لقد قمنا باحتجاز وزير المالية بريم تشاند أغاروال وحراسه الشخصيين".

بالإضافة إلى 3 إلى 4 أشخاص مجهولي الهوية بناء على شكوى قدمها المواطن" وقال إن الشرطة ستجري تحقيقا عادلا في الأمر.