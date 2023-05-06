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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف لـ الأئمة: إنهاء الخطبة والناس في شوق للمزيد خير من ملل الإطالة

الأوقاف
الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التوسع  في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

خطبة الجمعة

وتابع البيان: وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول  وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة .

عمارة مساجد آل البيت 

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى تفقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب أداء صلاة الجمعة أمس، وذلك بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
وخلال تفقد أعمال التطوير بالمسجد أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تسعى جاهدة لتطوير مساجد آل البيت والعناية بها وتعطيها أولوية كبيرة ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمساجد وتطويرها وحسن عمارتها بصفة عامة واهتمام سيادته بمساجد آل البيت بصفة خاصة، فما تم في عمارة المساجد في مصر في عهدته إنجاز غير مسبوق، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزي سيادته خير الجزاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الخطيب وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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