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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسؤلين لتوفير مسكن لسيدة وابنها الرضيع المقيمين في الشارع

سيدة مقيمة في الشارع
سيدة مقيمة في الشارع

أرسل القارئ أحمد فتحي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد لتوفير مسكن لسيدة مقيمة في الشارع ومعها طفل رضيع وتعاني مرض نفسي .

وقال في استغاثة هذه السيدة ومعها هذا الطفل موجوده بمنطقه العريش فيصل شارع اليرموك المؤدي لمدارس فضل الحديثه حالتها زي ماشايفين والطفل حالته سيئه جدا اللي يقدر يساعدها تدخل مؤسسه لانها نفسها بمكان تعيش فيه ، لأنها بتنام في شارع سهل حمزة فيصل .

طالب المسؤلين سرعة توفير مسكن للسيدة وطفلها رئفتن بهما من الإقامة في الشارع والبدء في علاجهما علي الفور .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

احمد فتحي استغاثة الشارع السيدة العريش الطفل ابنها الإقامة

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