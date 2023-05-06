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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة رضيع تم العثور عليه أسفل كوبري

طفل تم العثور عليه
طفل تم العثور عليه ١

أرسل القارئ عمر محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة طفلة رضيع تم العثور عليه في الشارع.

وقال في استغاثته تم العثور علي طفل لسه مولود تحت أحد الكباري بالمحله بمحافظة الغربية، من عثر عليه توجه به للمستشفي لفحصه واثناء فحص الطفل في الحضانة تم العثور علي اسورة في قدمه مكتوب عليها اسم الام مني ماجد واسم الطبيب عبدالحميد والطفل الآن موجود في حضانة المستشفي العام بالمحلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أحد الكباري أسرة طفلة استغاثته قارئ يستغيث طفل رضيه رضيع

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