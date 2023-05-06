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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هاجر احمد وزوجها
هاجر احمد وزوجها

نشرت الفنانة هاجر احمد صوره برفقة ابنتها وزوجها  عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل "انستجرام ". 

 

وعلقت على الصورة قائله :" "اللهم احفظ ابنتي فهي تحت عنايتك ورحمتك وادخل الفرح والسرور على قلبها. یا قطعة من القلب يافرحة العمر في يوم مولدك أهديك عمري لعمرك والسعادة الغامرة. اللهم أسعد "غاليتي" سعادة مدى الضهر يا حي يا قيوم. كل عامواميرتي الغالية بخير دائما عيد ميلاد سعيد يا اميره "اللهم بارك عائلتي"

وحازت الصور على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

ربنا يخليكم لبعض يارب  - ربنا يحميكم يااارب ويخليكم لبعض - ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يارب - ربي يحفظكمويسعدكم 

 

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي،غادةعادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عنروايةتوفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

أهل الكهف التعليقات الفرح الفنانة هاجر أحمد برفقه ابنتها بعيد ميلاده توفيق الحكيم خالد النبوى ريم مصطفي فيلمها الجديد مصطفى فهمي محمود حميدة

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