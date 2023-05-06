بعد معاناة سنوات.. إزالة التعديات خارج خطوط السوق التجاري بسموحة شرقي الإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية يرافقه اللواء صلاح أبو الدهب مدير إدارة شرطة المرافق ، حملة مكبرة اليوم ، تم خلالها إزالة كافة التعديات والأرصفة خارج خطوط التنظيم بالسوق التجاري بمنطقة سموحة وفتح وتوسعة الطريق للمارة ، وذلك بعد معاناه دامت لسنوات من تعدي المقاهي والكافتريات على حرم الطريق العام وحقوق المواطنين فضلا عن التعدي على المرافق العامة بدون وجه حق.



جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها الحي بالتعاون مع شرطة المرافق وكافة الجهات المعنية وشملت مناطق سموحة وكليوباترا وسيدي جابر استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي

وتوجهت الحملة إلى شارع فيكتور عمانويل والسوق التجاري وتعاونيات سموحة وشارع الفردوس وشارع اللواء أحمد على بكليوباترا وشارع الشهيد محمد السيد حفني وشارع المشير أحمد إسماعيل بسيدي جابر ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

وأسفرت الحملة عن قيام تفتيش أغذية شرق بتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية والتحفظ على عينات لتحليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٦ محاضر ، وقيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٣ منشئات ، ١ مطعم ، و ٢ محل إدارة بدون ترخيص.

كما قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ٢٠٢ حالة إشغال متنوع وشيش ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٢ إنذار و ١ محضر عدم تسهيل مهمة مفتش ، وقيام الصرف الصحي بتحرير ٣ إنذارات و١ محضر إساءة صرف ، وقيام إدارة شئون البيئة والرصد بالحي بتحرير ٣ إنذارات .

على الصعيد ذاته قامت إدارة التحفظ بالحي مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة بإيقاف أعمال بناء بأحد المنشآت الرياضية بسموحة ، وتم التحفظ على ١١٠ عرق خشبي ، و ٦٠ لوح خشبي ، و ۱۰۲ شيكارة ، و ۱ مقص يدوي ، و ۷ شباك سقالة ، و ۲ مقص سقالة ، و ۱ ماكينة إستعدال حديد كهربائية ، و ۳ ماسورة حديد لرفع الخرسانة ، و ٣.١٦ طن حديد ، وتم إيداعهم بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور العقيد ايمن بيومي وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط وأفراد شرطة المرافق ، والأستاذ مازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ، والأستاذ محمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، والتدخل السريع محافظة ، وممثلي شركة نهضة مصر ، وإدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية واللجان والمجالس ومسئول الإعلام ، وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، ووحدة الإزالة والتحفظ والإيرادات ورخص المحلات .