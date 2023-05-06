تحت شعار «أبنائنا مستقبلنا».. انطلاق معسكر اليوم الواحد بمركز شباب السلام بالأقصر

انطلقت فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار “أبنائنا مستقبلنا”، وذلك بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب إسنا جنوب الأقصر، وبمشاركة 90 طليعا من أعضاء المركز.

معسكرات اليوم الواحد تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وأشرف مرسي، مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.



وأكد صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب، وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر السنوسي، وكيل المديرية للشباب، أن المعسكر يضم ثلاثة مراكز شباب بالمحافظة، بدأت اليوم، السبت، بمركز شباب الإقالة، وتم تقسيم المعسكر إلى ثلاث ورش عمل، كل ورشة تتكون من 30 طليعا.

وذكر أن ورش العمل تضم "ألعابا رياضية وترويحية - أنشطة إبداعية وبيئية - خدمة مجتمعية، حيث بدأت الفعاليات بتحية العلم، وأدار أحمد السعدي، من جهاز شئون البيئة، ورشة عمل التوعية البيئية والاهتمام بالبيئة المحيطة ومخاطر التلوث البيئي، فيما أدار ممدوح عبد الله جرجس ورشة عمل حول التنمية البشرية والسلوكيات والمهارات الحياتية، وأدار أحمد الصياد ورش عمل حول الألعاب الرياضية والترويحية.

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