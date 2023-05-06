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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إسلام عنان: احمرار العين أبرز أعراض المتحور الجديد XBB.1.16

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن أوميكرون يتم التعامل معه مثل دور البرد ويتم معالجة أعراضه، مضيفًا أنه حاليًا يوجد متحور أجدد هو “XBB.1.16” ولكن لا يعتبر أكثر شراسة والعرض الذي يميزه هو “احمرار العين” وباقي الأعراض تشبه الأنفلونزا ويتم التعافي منه خلال أسبوعين.

وتابع “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المشكلة دائمًا تكمن في الأشخاص أصحاب المشاكل المناعية، وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما عدا ذلك لا توجد مشكلة.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن ارتفاع نسبة الإصابة تعني ارتفاع فرصة التحور، مشيرًا إلى أن المتحور الأخير هو أكثر انتشارًا ولكنه أقل شراسة.

كما أوضح أن متلازمة مابعد كورونا تتراوح مدتها من 6 أشهر لـ سنة تقريبًا، وأبرز عرض لها هو “الوهن المزمن”، لافتًا إلى أن متلازمة ما بعد كورونا تقوم بإظهار أمراض لدى الأشخاص محتمل ظهورها لديهم في المستقبل، مثل إصابة بعض الأشخاص بالسكر وأمراض مناعية.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للعلاج من هذه المتلازمة هو عودة الشخص لروتين حياته السابق قدر الإمكان.

XBB 1 16 اوميكرون اسلام عنان توك شو صدى البلد متلازمه مابعد كورونا

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