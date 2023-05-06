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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس تلتزم بتطبيق 8 ضوابط هامة مع انطلاق امتحانات الترم الثاني اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الإدارات التعليمية أن المدارس ملتزمة اليوم بجميع ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023 التي أقرتها وزارة التربية والتعليم. 

وقالت الإدارات التعليمية إن ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023 تتمثل في: 

  • الحضور في المواعيد المحدد للامتحان.
  • عدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لزمن الامتحان.
  • عدم اصطحاب أي مذكرات أو كتب تخص المادة داخل لجنة الامتحان.
  • منع التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء مغلقة أو مفتوحة، ويتعرض المخالفون لعقوبات تصل إلى إلغاء الامتحان في المادة أو احتساب العام عام رسوب.
  • إحضار كل طالب أدواته الشخصية.
  • منع إحداث أي شغب أو غش أو أي شيء يعطل انتظام اللجان.
  • الكتابة في ورقة الإجابة بالقلم الأزرق وعدم الشطب ومنع ترك كراسة الإجابة خالية بدون إجابة.
  • الالتزام بالجلوس في المكان المخصص للطالب في اللجنة وفق كشوف المناداة.

وانطلقت التاسعة صباح اليوم، السبت، امتحانات الترم الثاني 2023 في المدارس. 

وتعقد امتحانات الترم الثاني 2023  بشكل غير موحد على مستوى الجمهورية، ولكن يتم عقدها وفقا للجداول المعتمدة رسميا في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وهناك غرف عمليات في جميع مديريات التربية والتعليم، تختص بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية في جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وإيجاد حلول سريعة لأي مشكلة تحدث في أي لجنة. 

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