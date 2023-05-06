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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلامة الغذاء تبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية -  الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة؛ حيث بحث معه سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بالإسكندرية ، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء .


واستعرض الدكتور طارق الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن خلال العملية الإنتاجية، مروراً بمرحلة التداول وحتى الطرح بالأسواق

 كما أوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى بدورها إلى الإرتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على متابعة توافر الاشتراطات والتشريعات الدولية في جميع مراحل سلسلة الغذاء في مصر من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق العالمية .


ومن جانبه، أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إلى أنّه تمّ مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها متابعة وضمان سلامة الغذاء بما ينعكس على صحة المواطن، وأكد على تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات التي تخدم وتعزز من تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المحافظة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء ومأمونيته ، بما يخدم المواطن السكندري. 


يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء أثناء الإستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة .

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