لا شكاوى| 14 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات صفوف النقل

حالة من الهدوء تسيطر على لجان امتحانات الترم الثاني 2023 في المدارس ، مع بدء امتحانات صفوف النقل اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 .
حيث التزم جميع الطلاب اليوم بالحضور في موعد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة ، والتزام الجميع بارتداء الزي المدرسي
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، أول صور من داخل لجان امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي ، تكشف انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان بدون أي شكاوى
حيث أكد الطلاب داخل لجان امتحانات محافظة القاهرة اليوم ، خلال جولات مسئولي التربية والتعليم معهم ، أنه لا شكاوى حتى الآن ، وأن جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2023 من داخل المنهج المقرر .
ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023
- الحضور في المواعيد المحدد للامتحان.
- عدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لزمن الامتحان.
- عدم اصطحاب أي مذكرات أو كتب تخص المادة داخل لجنة الامتحان.
- منع التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء مغلقة أو مفتوحة، ويتعرض المخالفون لعقوبات تصل إلى إلغاء الامتحان في المادة أو احتساب العام عام رسوب.
- إحضار كل طالب أدواته الشخصية.
- منع إحداث أي شغب أو غش أو أي شيء يعطل انتظام اللجان.
- الكتابة في ورقة الإجابة بالقلم الأزرق وعدم الشطب ومنع ترك كراسة الإجابة خالية بدون إجابة.
- الالتزام بالجلوس في المكان المخصص للطالب في اللجنة وفق كشوف المناداة.