لا شكاوى| 14 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات صفوف النقل

حالة من الهدوء تسيطر على لجان امتحانات الترم الثاني 2023 في المدارس ، مع بدء امتحانات صفوف النقل اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 .

حيث التزم جميع الطلاب اليوم بالحضور في موعد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة ، والتزام الجميع بارتداء الزي المدرسي

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، أول صور من داخل لجان امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي ، تكشف انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان بدون أي شكاوى

حيث أكد الطلاب داخل لجان امتحانات محافظة القاهرة اليوم ، خلال جولات مسئولي التربية والتعليم معهم ، أنه لا شكاوى حتى الآن ، وأن جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2023 من داخل المنهج المقرر .

ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023

الحضور في المواعيد المحدد للامتحان.

عدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لزمن الامتحان.

عدم اصطحاب أي مذكرات أو كتب تخص المادة داخل لجنة الامتحان.

منع التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء مغلقة أو مفتوحة، ويتعرض المخالفون لعقوبات تصل إلى إلغاء الامتحان في المادة أو احتساب العام عام رسوب.

إحضار كل طالب أدواته الشخصية.

منع إحداث أي شغب أو غش أو أي شيء يعطل انتظام اللجان.

الكتابة في ورقة الإجابة بالقلم الأزرق وعدم الشطب ومنع ترك كراسة الإجابة خالية بدون إجابة.

الالتزام بالجلوس في المكان المخصص للطالب في اللجنة وفق كشوف المناداة.

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023