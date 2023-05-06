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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

صدى البلد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهة صعبة وقوية أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.


مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين.


موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني


وتنظلق مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا


ومن المنتظر أن تنقل أحداث مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني عبر قنوات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

الهلال السعودي أوراوا ريد دياموندز الياباني نهائي بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا الهلال السعودي والفريق الياباني

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