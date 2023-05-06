موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهة صعبة وقوية أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين.



موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني



وتنظلق مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا



ومن المنتظر أن تنقل أحداث مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني عبر قنوات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.