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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد حمدي: إيجابية الحوار الوطني هو تجميع القوى والأحزاب على طاولة واحدة.. فيديو

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد حمدي

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن الحوار الوطني الذي بدأ جلساته الأسبوع الماضي، نتاج عمل كبير للدولة عبر 8 سنوات مضت، مبينا أن الفكرة الإيجابية في عقد الحوار الوطني، هو الجمع الكبير الذي شهد العالم لجميع أطياف الشعب للنقاش والعمل من أجل الخروج بتوصيات تنعكس على المواطن والدولة المصرية.


أضاف أحمد حمدي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني أن الاختلاف في الود لا يفسد للوطن قضية وهو ما يؤكد ضمانة وجدية الحوار، موضحاً أن الأمر المهم من جلسات الحوار الوطني أن تشعر النخبة السياسية بنبض الشارع المصري وما يطلبه المواطن المصري.


وأشار أحمد حمدي إلى أن الحوار لابد أن لا يكون مجرد توصيات فقط تعلن، ولكن لابد أن تكون هناك قرارات ونتائج إيجابية يشعر بها الجميع وليس مجرد اجتماعات أو صور خرجت للإعلام. 

 

وأوضح أحمد حمدي، أن الإيجابية في الحوار الوطني هو تجميع القوى والأحزاب السياسية على طاولة واحدة للبحث في كافة القضايا التي تخص الدولة المصرية والتعبير عن الرأي دون أي تعقيدات والاستماع إلى الرأي الآخر.
 

أحمد حمدي الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح البلد صدى البلد

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