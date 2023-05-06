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فكرة إيجابية ودليل على الحرية..أحمد حمدي يوضح دلالات الحوار الوطني

أحمد حمدي، محرر
أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، إن الحوار الوطني يستهدف وضع دولة مستقرة، وهو نتيجة لما بذلته الدولة المصرية من جهود.

وأضاف “أحمد حمدي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن فكرة وجود حوار وطني يمثل ظاهرة إيجابية، في ظل ما تعيشه المنطقة العربية والعالم من أزمات، مشددا على أن الحوار الوطني دليل على وجود حرية الرأي.

واسترسل: الحوار الوطني يضم كافة الفئات المختلفة، وهذا دليل على أن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، منوها بأن الجميع يضع أماله وأفكاره على الحوار الوطني.

وشدد على أن الحوار الوطني يجب أن يعمل على نقل نبض وصوت الشارع واحتياجات المواطنين، منوها بأن الحوار يعتمد على فكرة الاختلاف وليس الخلاف.

الحوار الوطني أحمد حمدي المنطقة العربية الكاتب الصحفي أحمد حمدي اخبار التوك شو

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