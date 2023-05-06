محافظ الوادي الجديد : انطلاق امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والثانوي العام

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للصف الأول الثانوي العام صفوف النقل بالتعليم الفني، حيث استقبلت ٢٧ لجنة نحو ١٧٩٤ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ( انتظام ودمج ومنازل )، لآداء امتحان مادة اللغة العربية والذي يتضمن الامتحان الإلكتروني والورقي(٨٥٪ اسئلة اختيار من متعدد - تابلت ) و(١٥٪ الأسئلة المقالية - ورقى ).

وفى سياق متصل، انطلقت اليوم امتحانات صفوف النقل بجميع مدارس التعليم الفني ( مدرسة weللتكنولوجيا التطبيقية - مدارس التعليم الصناعي - التجاري - الزراعي ) وفق الجداول المعلنة ، حيث تم تجهيز ١٤ لجنة موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال نحو ٤٨٩٤ طالب وطالبة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع الإدارات التعليمية الخمس؛ للمتابعة على مدار الساعة.

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