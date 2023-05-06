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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : انطلاق امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والثانوي العام

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للصف الأول الثانوي العام صفوف النقل بالتعليم الفني، حيث استقبلت ٢٧ لجنة نحو ١٧٩٤ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ( انتظام ودمج ومنازل )، لآداء امتحان مادة اللغة العربية والذي  يتضمن الامتحان الإلكتروني والورقي(٨٥٪  اسئلة اختيار من متعدد - تابلت ) و(١٥٪ الأسئلة المقالية - ورقى ). 

 وفى سياق متصل، انطلقت اليوم امتحانات صفوف النقل  بجميع مدارس التعليم الفني  ( مدرسة weللتكنولوجيا التطبيقية - مدارس التعليم الصناعي - التجاري - الزراعي )   وفق الجداول المعلنة ، حيث تم تجهيز ١٤ لجنة موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال نحو ٤٨٩٤ طالب وطالبة. 

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وأوضح المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادى الجديد ، أنه جرى تجهيز جميع  اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع الإدارات التعليمية الخمس؛ للمتابعة على مدار الساعة.

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الوادى الجديد الإمتحان الإلكتروني الأسئلة المقالية الصف الأول الثانوى تشكيل غرفة عمليات صفوف النقل

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