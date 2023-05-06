أبواليزيد: توريد 920 ألف طن بنجر وإنتاج 128ألف طن سكر منذ بدء الحصاد

تواصل شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة ، استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2023 ، ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، شركات بنجر السكر، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى ، وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد حتى نهاية الموسم الحالي، لافتا الى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر، بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة ، في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين في الأسواق .

ولفت إلى أنه سيوفر الكميات المطلوبة لبطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية.

وأجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر جولة ميدانية فجرا ، وقان بالمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر .

كما تفقد " أبو اليزيد " معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات الى غرف التحكم الآلي، كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل، والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذائية.

وأضاف أن شركة الدلتا للسكر حاصلة على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 ).

و قدم " أبو اليزيد " الشكر لكل العاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل ، مؤكدا على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من المزارعين واستيعاب كافة الكميات الموردة ، لافتا إلى أنه تم استلام ما يقرب من 920 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 128 ألف طن سكر أبيض سائب، و55 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذى يستخدم في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول، طبقا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية.

ولفت إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

وشدد أبو اليزيد ، على الالتزام بكافة معايير الجودة و كل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا، وذلك عقب افتتاح الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من ثلاثة سنوات أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج.