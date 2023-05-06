وجبة أرز وبطاطس .. تسمم ربة منزل وأطفالها الثلاثة في المنوفية

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة بحالة تسمم بمركز اشمون في محافظة المنوفية إثر تناولها وجبة بطاطس وارز " طعام معد بالمنزل".

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بتسمم ربة منزل وأطفالها الثلاثة اثر تناولهم طعام معد بالمنزل، وتم نقلهم إلي مستشفي اشمون.

بالانتقال تبين تسمم " ج.ك " ٢٧ سنة ربة منزل وأطفالها الثلاثة " ع.ا " ٧ سنوات و " ح " ٧ سنوات و " ي " ٤ سنوات اثر تناولهم طعام معد بالمنزل ارز وبطاطس أصيبوا بعدها بحالة قي مستمر ومغص شديد نقلوا علي أثره مستشفي اشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.