عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 314 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إزالة (314) حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء الموجة وحتى 4 مايو الجارى ، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى إنتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الإزالات تنوعت ما بين إزالة (75) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة اجمالية (10253) م2 ، و (51) حالة ( زراعة أملاك دولة ) بمساحة ( فدان و12 قيراط و 2 سهم ) ، فيما تم إزالة (105) حالة تعدى آخرى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة ( 13 ألف و 700) م ، وكذا تنفيذ (51) متغير مكانى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة تزيد عن ( 4 آلاف و 613) م ، وإزالة (32) حالة أخرى بناء بدون ترخيص بمساحة تقدر بـ ( ألفان و423) م .

محافظ المنوفية: مشروعك وفر 53 فرصة عمل بتمويل 5 ملايين جنيه

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والسرفيس والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة


وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف ، مشدداً باستمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي . 

جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو المقبل.

اراضي املاك الدولة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الأراضى الزراعية محافظ المنوفية منظومة المتغيرات المكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

ترشيحاتنا

البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

ملفات حرجة للصحفين والأطباء والمعلمين والمحامين والمهندسين.. رؤى نقابات مصر بالحوار الوطني

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شعبة الذهب: البعض استغل شراء المصريين 16 طن من المعدن الأصفر لرفع الأسعار

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ