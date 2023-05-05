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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مشروعك وفر 53 فرصة عمل بتمويل 5 ملايين جنيه

برنامج مشروعك
برنامج مشروعك

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك" خلال شهر أبريل الماضى بلغ (53) فرصة عمل من خلال تنفيذ (34) مشروع متنوع بتكلفة تمويلة تزيد عن (5 مليون و 591 ألف جنيه)، مثمناً مجهودات وزارة التنمية المحلية  ودورها البارز في دعم جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن برنامج "مشروعك" ساهم وبشكل ملحوظ فى توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بنطاق المحافظة  لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

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جدير بالذكر أن برنامج  "مشروعك" تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية لاقامة العديد من المشروعات فى المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، ويتميز البرنامج بتوفير التمويل اللازم  من خلال التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها بفائدة بسيطة وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة وتوفير التدريب الفني والإداري ،  فضلاً عن قيام المسئولين بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع .

القضاء على الفقر برنامج مشروعك تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محافظ المنوفية وزارة التنمية المحلية

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