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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معلنًا 7 محاور تدعم المصانع.. «الجيوشي» يخوض انتخابات مستثمري 6 أكتوبر

صدى البلد

أعلن طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر والمقرر لها 17 مايو الجاري، معلنًا برنامجه الذي يتضمن عددًا من المحاور الداعمة لتطوير مصانع المدينة ودعم الاقتصاد القومي.

وكشف وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر يقوم على 7 محاور رئيسية تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، أولها تكثيف عقد لقاءات دورية بمقر الجمعية على الأقل مرة شهريًا مع قيادات الجهات المعنية بالقطاع الصناعي والاقتصادي في مختلف مجالاته، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال تلك اللقاءات.

وقال إن ثاني محاور برنامجه؛ تدشين لجنة دائمة تتولى حصر المصانع المتعثرة والمشكلات الفنية والتمويلية التي تواجهها وعرضها على الجهات المعنية خلال الاجتماعات الدورية المُزمع إقامتها، وثالث المحاور التعاقد مع واحدة من كبريات شركات الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية لعمال وموظفي مصانع المدينة بنسب خصم مرتفعة.

وأضاف "الجيوشي": “رابع المحاور يركز على التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين، بحيث يتم بشكل قطاعي بعد التعرف على احتياجات المنتجين من عمالة مدربة، وفي ذلك الشأن علينا تعزيز التعاون مع المدارس الفنية المتخصصة، وخامس محاور البرنامج العمل على تطوير منظومة الاعتماد على البحث العلمي في تطوير الصناعة من خلال لجنة خاصة داخل الجمعية تبرم بروتوكولات مع الجامعات والجهات البحثية تقدم الدعم الفني اللازم لمصانع المدينة”.

وصرح بأنه يستهدف في سادس المحاور الاتفاق مع جهاز المدينة لإقامة معرض دائم بالمنطقة الصناعية يتم من خلاله عرض منتجات المصانع بشكل تبادلي مقابل رسوم رمزية من المصانع بما يحقق زيادة موارد الجمعية، وفي الوقت ذاته يرفع معدل مبيعات المصانع، أما المحور السابع فيركز على عقد ملتقيات دورية مستمرة مع الملحقين التجاريين بسفارات دول العالم داخل مصر للتعريف بمنتجات مصانع المدينة سعيًا لزيادة الحصص التصديرية للمصانع والمساهمة في تحقيق مخطط الدولة المصرية بالوصول لمعدل 100 مليار دولار صادرات سنويًا.

الأهداف الاستراتيجية الاقتصاد القومي البرامج التدريبية للعاملين البرامج التدريبية الصناعات المعدنية القطاع الصناعى السادس من اكتوبر

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