برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار وسائقي الميكروباص

طالب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار وسائقى مختلف وسائل النقل بصفة عامة وسائقى الميكروباصات بعد رفع سعر السولار بناء على قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بـ زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذه المسئولية تقع فى المقام الأول على المحافظين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين للقيام بجولات مفاجئة على مختلف الاسواق وتوقيع عقوبات فورية على جميع المخالفين.

وقال النائب سيد حنفى طه إن هناك من يلجأون الى رفع اسعار مختلف السلع بمجرد أن تتم أى زيادات فى اسعار الوقود بصورة مبالغة مثل أسعار الخضروات والفاكهة والمخبوزات وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية والزراعية وغيرها بسبب رفع سعر السولار مؤكداً أن ذلك الامر يتطلب من الحكومة مواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الغاء الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب لجميع السيارات ووسائل النقل التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى خاصة أنه لم يتم رفع اسعار البنزين والغاز الطبيعى متسائلاً عن اسباب رفع تسعيرة الركوب للسيارات ووسائل النقل التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى مؤكداً أن قرار رفع اسعار تعريفة الركوب للسيارات ووسائل نقل الركاب التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى قرار حكومى خاطئ ويجب التراجع الفورى عنه.