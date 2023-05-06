عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار وسائقي الميكروباص

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب  سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار وسائقى مختلف وسائل النقل بصفة عامة وسائقى الميكروباصات بعد رفع سعر السولار بناء على قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بـ زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذه المسئولية تقع فى المقام الأول على المحافظين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين للقيام بجولات مفاجئة على مختلف الاسواق وتوقيع عقوبات فورية على جميع المخالفين.

وقال النائب سيد حنفى طه إن هناك من يلجأون الى رفع اسعار مختلف السلع بمجرد أن تتم أى زيادات فى اسعار الوقود بصورة مبالغة مثل أسعار الخضروات والفاكهة والمخبوزات وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية والزراعية وغيرها بسبب رفع سعر السولار مؤكداً أن ذلك الامر يتطلب من الحكومة مواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الغاء الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب لجميع السيارات ووسائل النقل التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى خاصة أنه لم يتم رفع اسعار البنزين والغاز الطبيعى متسائلاً عن اسباب رفع تسعيرة الركوب للسيارات ووسائل النقل التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى مؤكداً أن قرار رفع اسعار تعريفة الركوب للسيارات ووسائل نقل الركاب التى تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى قرار حكومى خاطئ ويجب التراجع الفورى عنه.

الاسواق الأسعار الحكومة مجلس النواب سعر السولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقالة حسام حسن من المصري

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

لن تصدق | الكلاب تستفيد من تتويج تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ