خلافات النجوم عرض مستمر.. محمود حميدة يقرر عدم العمل مع محمد رمضان.. وأزمة ميريام فارس وفارس كرم على صفيح ساخن

حالة من الجدل الواسع اثارها الفنان محمود حميدة بعد تصريحه بخلاف مع محمد رمضان وقرار بعدم العمل معه مجددا بعد مشاركتها سويا فى فيلم "هارلى" والذى يعرض حاليا فى دور العرض.

ونرصد فى التقرير التالي ابرز الخلافات بين النجوم التي حدثت قبل واقعة محمود حميدة ومحمد رمضان.

محمود حميدة ومحمد رمضان

علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

وقال في تصريحات خاصة: “أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومى عمر هاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة”.

وكانت انتقدت ابنة الفنان محمود حميدة صناع فيلم هارلي، بسبب تواجد اسم والدها على تتر العمل في مكان غير المتفق عليه في العقد بينهم.

وكتبت إيمان حميدة منشورا لها عبر فيسبوك، شرحت فيه أزمتها مع صناع فيلم هارلي بسبب وضع اسم والدها على تتر العمل، بشكل لا يليق به.

وقالت إيمان محمود حميدة: "احترام الغير يأتى من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم إحترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التى هى شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين".

محمود حميدة ومحمد رمضان

واستطردت قائلة:" بصفتى مديرة أعمال الممثل محمود حميدة .. وبما إن مشاهدتى للفيلم جزء أساسى من متابعة عملى.. ذهبت اليوم الى السينما لمشاهدة فيلم هارلى بما أنه لم يتم إبلاغى بموعد أو مكان العرض الخاص.. لمعرفة كيف تم عمل التترات الخاصة بالفيلم حيث أنى سألت أكتر من مرة الأشخاص المسؤولين عن العمل سواء من الشركة المنتجة Royal Sun productionالتى يمثلها سامر المحضر او من الشركة المنفذة للإنتاج Show Media Production والتى يمثلها محمود الشيخ Mahmoud Elsheikh ولم يفدنى أحد بإجابة إلا أنه"لسة التترات ما اتعملتش" وذلك الى ما قبل عرض الفيلم بثلاثة أيام".

وأوضحت إيمان حميدة:" وفوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم الفيلم بطل و بعد اسم أحد أبطال العمل وهى مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات عن ما تم الاتفاق عليه فى العقد بينى وبين الشركة المنتجة والذي تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ".

ميريام فارس و فارس كرم

بينما وصلت الأزمة بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة ميريام فارس، إلي طريق مسدود بعد أن أعلنت الأخيرة عزمها اللجوء إلى القضاء بعد التصريحات المتبادلة بين الطرفين، والتي أصبحت أشبه بالخناقة على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدأت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس في يوليو الماضي بعد أن تم إلغاء حفل كان من المقرر أن يقوم الطرفان بإحيائه في السعودية، إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وقيل آنذاك إن الأمر يعود لعدم جاهزية المسرح، قبل أن تنتشر شائعات بأن إلغاء الحفل جاء بسبب خلافات بينهما.

وحينها خرجت ميريام فارس وأوضحت قائلة: "مفيش خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة”.

وعلي ما يبدو أن الاحتقان بين الطرفين ظل مستمرا، حيث عادت الأزمة من جديد بشكل أعنف من حيث التصريحات بسبب وضع صورة لميريام فارس بحجم أكبر من فارس كرم، وهو ما جعل الأخير يعلن عن غضبه، وعلق في أحد البرامج قائلا: "مش رح رد على نفسيات محمضة"، ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

من جانبها، علقت ميريام فارس قائلة: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ميريام فارس وفارس كرم

ولم يمر تصريح ميريام فارس مرور الكرام، فقد رد عليها فارس كرم عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."، ولم يكتفِ فارس كرم بتلك التغريدة ولكن أرفق معها هاشتاج “زمن الرقصات".

محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

كما سخر الفنان محمد رمضان من تصريح نسب للفنانة سميرة عبد العزيز، تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة ضد محمد رمضان معلنة موافقتها على تجسيد دور أمه فى أى عمل قادم.

ونشر رمضان تصريح سميرة عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه قائلاً: “يااااه أخيراً يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمى القادم طالع فيه يتيم الأم”.

واعتبر البعض رد محمد رمضان سخرية من تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز نظرا للخلافات التى وقعت بينهما بعد تصريحاتها السابقة برفضها أن تجسد شخصية أم بلطجي، إشارة إلى الأدوار التى يقدمها محمد رمضان، ما جعل رمضان يرد عليها وقتها بأنه لا يقبل أن يعمل معها.

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

وعن أزمتها مع الفنان محمد رمضان، رفضت سميرة عبد العزيز الحديث في هذا الأمر، واكتفت بجملة واحدة: "لو رديت هتتساوى الرؤوس"، وهو ما اعتبره البعض أقوى رد من سميرة عبد العزيز على محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة.

نسرين أمين ومي عمر

وقبل 6 سنوات، حدث خلاف بين الفنانة نسرين أمين والفنانة مي عمر، إذ تفاجأت الأولى بحذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، في الوقت الذي زاد في دور "مي"، ما جعل حرب التصريحات تزداد بين الفنانتين من ناحية، ومحمد سامي، مخرج المسلسل وزوج مي عمر، من ناحية أخرى.