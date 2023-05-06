بنيران صديقة| الهلال السعودي يخسر لقب دوري أبطال آسيا لصالح أوراوا الياباني

خسر فريق الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليتوج الأخير باللقب.



مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين، لتصبح النتيجة 2-1 في مجموع المباراتين ويتوج الفريق الياباني باللقب للمرة الثالثة.



وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة واضحة من فريق الهلال السعودي حيث وصلت نسبة الاستحواذ 76% مقابل 24% فقط لصالح الفريق الياباني.



كما شهد الشوط الأول تمركز جيد لدفاعات الفريق الياباني بعدما تدخل في إفساد أكثر من كرة خطيرة للاعبي فريق الهلال السعودي.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف عن طريق كاريلو، لاعب الهلال السعودي بنيران صديقة بخطأ في مرماه بالدقيقة 49.



وجاء تشكيل فريق الهلال السعودي كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو – أندري كاريلو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان – ميشايل ديلجادو – أوديون إيجالو.