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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن حصاد وتوريد القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وقال المحافظ إن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل جميع المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالشرقية بعقد ندوة إرشادية تحت عنوان “النهوض بالإنتاج الزراعي”، في إطار خطة التنمية الشاملة 2023، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية ، بحضور عفيفى قادوس، رئيس جمعية تسويق المحاصيل بالمحافظة، وحسام حسن، بمركز النيل للإعلامن وعدد من المرشدين الزراعيين بادرة الزقازيق الزراعية والعاملين بمديرية الزراعة.

توريد 25 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن الزراعة في مصر، والتي تعد الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، وزادت أهميتها في الوقت الحاضر نظرا لوجود فجوة غذائية لا تزال واضحة، خاصة في الزيوت والحبوب والتي فرضت علينا التركيز على تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية، كما تناول الحديث عن حصاد وتوريد القمح، خاصة بعد زيادة سعره إلى 1500 جنيه للإردب، دعما من القيادة السياسية للمزارعين، وتم تأكيد ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.

وذكر وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت أيضاً الحديث عن التسويق الزراعي وأهميته في تطوير العملية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، حيث أشاد الحضور بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بأنسب الطرق لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة.

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