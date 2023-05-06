تحرير 22 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية خلال حملة تموينية بديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء ، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

من جانبه قال عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، إنه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية بدائرة مجلس قروي تل بني عمران، حيث جاءت ما بين نقص وزن ومواصفات، ونظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل و عدم الإعلان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.