ضمن مبادرة " 100 مليون شجرة " .. زراعة أشجار مثمرة بمدخل سمالوط في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وتابع سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط جهودالوحدة المحلية في زراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمدخل مدينة سمالوط الجنوب.

ولفت إلي استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.