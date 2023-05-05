توريد 91 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 91294 طن و802 كيلو بالشون الحكومية والصوامع.

وبدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.