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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضمن الموجة 21 .. إزالة 41 حالة تعد بمركزي المنيا وبنى مزار

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

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من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي المنيا وبنى مزار، وذلك ضمن الموجة الـ 21 بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

أسفرت الحملات عن إزالة 41، منها 36 حالة تعدي بقرية صندفا بمركز بنى مزار، شملت إزالة 33 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، و3 حالات تعدي على أراضي زراعية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 5 حالة تعدى على أملاك الدولة حماية النيل بحضور اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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